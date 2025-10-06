OpenAI закупит сотни тысяч чипов AMD

OpenAI и AMD объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве, которое должно принести разработчику микрочипов «десятки миллиардов долларов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В рамках сделки OpenAI обязуется закупить у AMD графические процессоры для систем искусственного интеллекта общей мощностью 6 ГВт. Это сотни тысяч чипов.

За каждый приобретенный гигаватт вычислительной мощности OpenAI будет получать акции AMD. Первый транш ожидается во второй половине 2026 года. В общей сложности разработчик ChatGPT может получить 160 млн акций производителя микрочипов, что сейчас соответствует примерно 10% его акционерного капитала.

После объявления о столь масштабной сделке котировки акций AMD подскочили на внебиржевых торгах на 35% и продолжают расти.

Ранее OpenAI объявила о сделке с другим крупным производителем микрочипов: Nvidia вложит в разработчика чат-бота до $100 млрд.

Кирилл Сарханянц