Nvidia инвестирует в OpenAI $100 млрд

Производитель чипов Nvidia инвестирует в корпорацию OpenAI, известную прежде всего разработкой чат-бота ChatGPT, до $100 млрд. Технологические корпорации объявили об этом 22 сентября.

Они сообщили о стратегическом партнерстве, в рамках которого Nvidia поставит OpenAI чипы для создания дата-центров, необходимых для обучения и использования ИИ-моделей. Их совокупная мощность составит как минимум 10 ГВт. В заявлении говорится, что это позволит OpenAI создать «ИИ-инфраструктуру нового поколения». По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуана, для создания дата-центров такой мощности нужно будет поставить от 4 млн до 5 млн графических процессоров.

Сообщается, что в ближайшее время компании обсудят детали соглашения, а во втором полугодии 2026 года начнется развертывание этой инфраструктуры.

Акции Nvidia выросли после этого заявления на 4%.

Яна Рождественская