В Феодосии возможны перебои с водоснабжением из-за ЧП на нефтебазе

Перебои с подачей воды могут затронуть часть Феодосии. Ограничения возможны в квартале Ближние Камыши, селе Береговое, поселке Приморский и селе Степное, сообщил филиал предприятия «Вода Крыма» в Telegram-канале.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 13 октября нефтебаза в Феодосии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, в Крыму фиксируются задержки порядка 17 поездов из-за пожара на территории Феодосии. Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры информирует, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и оперативно реагирует на нарушения. Граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону 8-919-899-87-33.

Анна Гречко