Из-за пожара в Феодосии задержаны 17 пассажирских составов в Крыму

Сегодня, 13 октября, в Крыму фиксируются задержки поездов из-за пожара на территории Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и обещает оперативно реагировать на любые нарушения. Обратиться к дежурному прокурору можно по номеру: 8-919-899-87-33.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 13 октября нефтебаза в Феодосии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара на объекте возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Анна Гречко