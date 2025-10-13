На нефтебазе в Феодосии произошел пожар после атаки БПЛА
В ночь на 13 октября нефтебаза в Феодосии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара на объекте возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы. По словам Сергея Аксенова, средствами противовоздушной обороны удалось сбить более 20 вражеских беспилотников.
Власти призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию.