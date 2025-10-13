Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На нефтебазе в Феодосии произошел пожар после атаки БПЛА

В ночь на 13 октября нефтебаза в Феодосии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара на объекте возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы. По словам Сергея Аксенова, средствами противовоздушной обороны удалось сбить более 20 вражеских беспилотников.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все