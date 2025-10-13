МЧС обнародовало видео эвакуации туристической группы в Сочи

Спасатели в Сочи эвакуировали туристов с помощью вертолета МЧС России. Группа была доставлена на базу МЧС в поселке Навагинка. Туристы не нуждаются в госпитализации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Группа из восьми человек, включая двоих детей 10 и 13 лет, шла по маршруту от ГЛК Газпром к метеостанции Джуга. Когда они переходили реку Уруштен, из-за сильного дождя уровень воды резко поднялся, и река преградила им путь.

Туристы начали свой маршрут 7 октября и планировали завершить его 12 октября.

С начала года в Сочи пропало 158 человек, из которых 116 нашли, но 17 погибли.

Спасатели провели 355 операций по поиску и спасению, в результате которых удалось спасти 256 человек, включая 30 детей. В этих операциях участвовали почти 4,9 тыс. сотрудников и 987 единиц техники. 114 операций были связаны с природными происшествиями: 94 — в горах и 20 — на воде. Также было 68 техногенных происшествий, из которых 19 — ДТП. Спасатели получили 173 вызова на бытовые и другие случаи.

Для сравнения, в 2024 году за тот же период была проведена 451 операция, спасли 368 человек, включая 49 детей. Тогда работали 2,3 тыс. спасателей и 549 единиц техники. Природных происшествий было 145, из них 101 — в горах и 44 — на воде. Техногенных происшествий было 56, из которых 40 — ДТП. Спасатели получили 250 вызовов на бытовые и другие случаи.

Мария Удовик