Всех туристов эвакуировали с горы Фишт в районе Сочи

Всех участников тургруппы, оказавшихся на северном склоне горы Фишт в районе Сочи, эвакуировали силами МЧС России. Вертолет Ка-32 доставил альпинистов к месту стоянки их транспорта, операция завершилась в полном составе, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба МЧС России

Сегодня утром, 1 октября, пострадавшего альпиниста доставили на базу спасателей в Сочи, где его передали врачам скорой помощи. Тело погибшего туриста вывезли с труднодоступного участка и передали следственным органам Адыгеи. Четверо членов группы, которым не потребовалась медицинская помощь, также были вывезены воздушным судном.

Ранее сообщалось, что двое альпинистов сорвались при подъеме по северному склону Фишта. Один получил травмы и не мог самостоятельно передвигаться. Всего в тургруппе находилось шесть человек. Для оказания помощи на склон вертолетом были доставлены спасатели и медик. Непогода и темное время суток осложняли проведение операции.

Мария Удовик