Жителей Новомихайловского и Агоя предупредили об отключении света

В понедельник, 13 октября, с 07:00 до 19:00 жители поселка Новомихайловский и села Агой Туапсинского района Кубани могут остаться без электричества на несколько часов из-за внеплановых работ на энергооборудовании. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в своем Telegram-канале.

Энергетики проведут работы по предупреждению технологических сбоев. В Новомихайловском ограничения затронут первый микрорайон, улицы Мира, Ленина, Парковая, Подгорная, Первомайская, Речная, Юности, а также переулки Автобазовский, Автомобильный, Курортный, Первомайский, Пионерский, Почтовый, Радужный и квартал Радужный.

В селе Агой без света могут остаться улицы Высокая, Горная, Лесная, Садовая, Центральная и Школьная.

Узнать подробности можно по телефону горячей линии 8 800 220 0 220.

«Ъ-Сочи» писал, что в селе Молдовка завершили техническое перевооружение котельной, где устаревшие угольные агрегаты заменили на современные газовые котлы, что является частью программы модернизации теплоснабжения Сочи для повышения надежности и энергоэффективности систем. В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты курорта ремонтируют теплосети и модернизируют котельные, с целью обеспечить стабильную подачу тепла в жилые дома.

