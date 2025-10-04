К отопительному сезону готовы практически 100% котельных Сочи

В селе Молдовка специалисты завершили работы по техническому перевооружению котельной, где устаревшие угольные агрегаты заменены на современные газовые котлы российского производства. Характеристики нового оборудования были оценены на месте. Проект реализован в рамках программы модернизации теплоснабжения Сочи, которая направлена на повышение надежности систем, их энергоэффективности и снижение негативного влияния на окружающую среду, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Сейчас в Сочи действуют 66 котельных, работающих на природном газе, и 14 — на сжиженном. До конца этого года планируется перевести на газ еще два объекта. Перед стартом отопительного сезона проведен комплексный ремонт теплосетей: проверено более 350 км трубопроводов, заменено 3,7 км изношенных участков. По итогам подготовки все котельные города готовы к стабильной подаче тепла в жилые дома.

«Ъ-Сочи» писал, что в начале сентября коммунальные предприятия Сочи активно готовились к отопительному сезону, на тот момент были готовы около 90% котельных, отремонтированных и модернизированных, включая работы на шести объектах «Сочитеплоэнерго» и устранение неполадок «Водоканала». Также были проведены модернизации электросетей в Адлере и прочистка ливневой канализации, что позволило коммунальщикам успешно отработать около ста обращений жителей города за неделю.

Мария Удовик