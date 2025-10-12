Главные новости недели в Нижегородской области к 12 октября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Самая массированная с начала СВО атака беспилотников случилась в Нижегородской области 7 октября. Ночью в районе промзоны Дзержинска сбили 30 украинских дронов, утром средства ПВО уничтожили еще шесть БПЛА. Обломки повредили несколько зданий, хозпостроек и автомобилей, а также упали на территорию одного из предприятий. Обошлось без пострадавших.

В Городецком округе сорваны контракты по очистным сооружениям в Федурино и теплотрассам в Заволжье. Контракты не исполнили АО «Хатман групп», ООО «Гривна» и госпредприятие «Регнедвижимость». По словам главы округа Александра Мудрова, реализовать проекты теперь удастся не ранее 2027 года.

Саровского физика-ядерщика осудили на 18 лет за госизмену и финансирование терроризма. По фабуле дела, в 2023 году инженер-исследователь Руслан Шадиев перечислил 1,2 тыс. руб. легиону «Свобода России» и «Русскому добровольческому корпусу» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

Нижегородская область потратила 50 млрд руб. на поддержку СВО за два года. В 2024 году расходы составили 24 млрд руб., в 2025-м — 26 млрд руб., и это не окончательная цифра, сказал глава Фонда народного единства Петр Банников.

Доступ на спортплощадки нижегородских школ хотят организовать через Госуслуги. Детям разрешат посещать их вне уроков по QR-кодам. Следить за школьниками будут камеры видеонаблюдения и «наблюдатели».

Шуховскую башню открыли в Выксе после реставрации. Раньше памятник находился на закрытой промышленной территории и был недоступен широкой аудитории. Сооружение разобрали, отреставрировали, перенесли в «Шухов-парк» и собрали заново.