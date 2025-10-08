Физика-ядерщика осудили на 18 лет за госизмену и финансирование терроризма

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Руслана Шадиева, работавшего инженером-исследователем 1-й категории в Российском федеральном ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ, город Саров Нижегородской области). Его обвинили по тяжким уголовным статьям «Государственная измена» и «Содействие террористической деятельности» в части финансирования терроризма.

По фабуле дела, обвиняемый в 2023 году перечислил со своего криптокошелька 1,2 тыс. руб. легиону «Свобода России» и «Русскому добровольческому корпусу» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ). Третьим получателем части денег из этой суммы стал проект «Идите лесом» (в 2025 году признан иностранным агентом), который помогал уклоняться от объявленной в России частичной мобилизации.

За перевод в криптовалюте запрещенным организациям физика-ядерщика приговорили к 18 годам заключения. Первые четыре года из них он должен отбывать в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима.

Руслан Шадиев просил у суда снисхождения. Он утверждал, что совершил глупость, не знал о том, что данные организации входят в реестр террористических и полагал, что помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Чтобы загладить вину, его родственники продали свое имущество и перечислили несколько миллионов рублей на поддержку специальной военной операции на Украине. Однако апелляция оставила в силе суровый приговор. Защита осужденного намерена обжаловать его в военной коллегии Верховного суда РФ.

Иван Сергеев