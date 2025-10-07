Коммунальный рывок превратился в прорыв

В Городецком округе не выполнены важные для муниципалитета проекты в сфере ЖКХ. Два частных подрядчика, взяв по контрактам авансы, сорвали реконструкцию очистных сооружений в Федурино. Теперь заказчик «Городецстройсервис» пытается взыскать в судах более 50 млн руб. выданных авансов. А в Заволжье сорваны работы по реконструкции системы теплоснабжения города, причем контракт стоимостью 142 млн руб. не исполнило областное госпредприятие «Регнедвижимость». В Городце винят недобросовестных подрядчиков, один из которых попал под следствие в Белгородской области за хищение аванса.

Властям придется возвращать оплаченные авансы за сорванные работы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации с сайта госзакупок, муниципальный заказчик «Городецстройсервис» в одностороннем порядке расторг два контракта, по которым с июня 2023 года в федуринском сельсовете пытались реконструировать биологические очистные сооружения. На эти цели бюджет выделил более 87 млн руб., и сначала договор был заключен с АО «Хатман групп» из подмосковных Химок. Эта компания получила 30,5 млн аванса. Однако, как следует из претензионной переписки, спустя год после заключения контракта подрядчик не разработал проектную документацию, не поставил оборудование и не начал строительно-монтажные работы.

В результате в августе 2024 года городецкий заказчик отказался от услуг «Хатман групп» и сейчас в арбитражном суде пытается взыскать с бывшего подрядчика всю сумму неотработанного аванса.

Получить комментарии в компании не удалось, ее указанный контактный телефон был отключен.

По открытым данным, год назад гендиректор «Хатман групп» Геворг Басенцян и учредитель общества Анна Хиле были задержаны сотрудниками ФСБ, а затем арестованы судом по обвинению в хищении аванса в Белгородской области. Их компания получила 215 млн руб. по контракту на строительство стрелкового полигона, однако уклонилась от исполнения госзаказа, перестав выходить на связь с белгородским заказчиком.

После неудачи с «Хатман групп» в Городце заново разместили заказ на реконструкцию очистных сооружений в Федурино. Второй контракт в 2024 году был заключен с нижегородским ООО «Гривна».

Как следует из решения об одностороннем отказе, «Гривна» тоже не справилась с проектированием, в мае этого года на проектно-сметную документацию было получено отрицательное заключение госэкспертизы. «Городецстройсервис» после разрыва отношений подал в суд на «Гривну», требуя вернуть 26,3 млн руб. — всю сумму перечисленного подрядчику аванса. На прошлой неделе этот иск вернули заказчику, предложив сначала пройти обязательную процедуру досудебного урегулирования спора, следует из картотеки арбитражных судов. Оперативно получить комментарии гендиректора ООО «Гривна» Алексея Ермоленко не удалось, указанные в расторгнутом контракте телефоны компании не отвечали.

Кроме невыполненных работ по очистным, в Городецком округе не исполнена и большая часть обязательств по реконструкции системы теплоснабжения Заволжья.

В июне 2023 года контракт стоимостью 142 млн руб. получило казенное предприятие Нижегородской области «Регнедвижимость» (бывшее «Дом.НН», подведомственная областному министерству имущества организация). Областной подрядчик получил 70,8 млн аванса, но работы не завершил. В сентябре этого года муниципальный контракт с ним также был расторгнут. Как следует из претензии «Городецстройсервиса», казенное предприятие более чем на два месяца просрочило работы и выполнило лишь малую их часть. Ранее городецкий заказчик требовал у «Регнедвижимости» неустойку в несколько миллионов рублей, отмечая, что вместо завершения работ на 15 участках они были закончены только на трех и не полностью.

Директор МКУ «Городецстройсервис» Ирина Сивкова уверена, что проекты не исполнены «по вине недобросовестных подрядчиков».

Она не стала подробно рассуждать о потере выделенных авансов, отметив, что муниципальный заказчик предпримет все законные меры, чтобы вернуть эти деньги.

Источники «Ъ-Приволжье» в Городце предположили, что в случае с очистными на освоении авансов мог нажиться местный субподрядчик, работавший как с «Хатман групп», так и с «Гривной» — тогда в этом вопросе должны разбираться правоохранительные органы.

По словам главы МСУ Городецкого округа Александра Мудрова, муниципалитет рассчитывает вернуть в бюджет авансы, но реализовать проекты Федуринских очистных и теплоснабжения Заволжья теперь удастся не ранее 2027 года. Их надо будет заново погружать в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры для получения целевых субсидий. «Мы все еще надеемся получить положительное заключение госэкспертизы по проектам. В этом случае мы будем готовы в судебном порядке оплатить подтвержденные затраты на проектирование "Гривне" и "Регнедвижимости". Очень жаль, что областной подрядчик подвел Заволжье по трем участкам, составляющим около половины протяженности теплосетей. "Регнедвижимость" хочет нам в счет аванса отдать оборудование и стройматериалы, но нам нужны от них только выполненные работы. Определив процент исполнения, мы также будем взыскивать в суде неотработанную часть финансирования»,— пообещал Александр Мудров.

Он подтвердил, что в отношении местного субподрядчика, производившего оборудование для очистных, возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы проверяют организацию на предмет возможных преступлений. Связываться с контрактами полного цикла на проектирование и строительство объектов ЖКХ силами одного подрядчика в Городецкой администрации больше не хотят.

В «Регнедвижимости» считают ситуацию спорной и не согласны с позицией муниципального заказчика.

Роман Кряжев