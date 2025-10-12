Перемещенную и отреставрированную Шуховскую башню открыли в Выксе

В Выксе (Нижегородская область) 11 октября торжественно открыли Шуховскую башню, которая раньше находилась на территории выксунского завода Объединенной металлургической компании. Сейчас башню перенесли в исторический центр города, на территорию индустриально-туристического центра «Шухов-парк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Шуховская гиперболоидная башня в Выксе остается одной из немногих, построенных при жизни российского инженера Владимира Шухова. Она была смонтирована в 1933/34 годах и входила в систему водоснабжения одного из мартеновских цехов. В 1970 году она утратила производственное значение.

К перемещению памятник готовили семь лет. Технологию с нуля разработали инженеры выксунского завода ОМК и Центрального научно-исследовательского института промышленных зданий. Башню разобрали на более чем 500 элементов, отреставрировали их, в местах утраты нарастили металл и провели антикоррозийное покрытие и покраску. На демонтаж башни ушло полгода, столько же понадобилось для того, чтобы собрать ее на новом месте. Еще восемь месяцев ушло на реставрационные работы.

«Уникальность этого проекта в том, что мы вообще на него решились, — отметил генеральный директор ОМК Анатолий Седых. — Впервые мысль о переносе башни возникла 20 лет назад. Было решено множество технических проблем. Многие эксперты, хорошо знакомые с этой темой, не были уверены в успехе этого проекта. Но мы взяли на себя эту ответственность. Были разные идеи — перенести башню вертолетом, построить для этого железную дорогу. В итоге смогли разгадать секрет башни и понять, как ее можно разобрать и собрать на новом месте».

По словам Анатолия Седых, при переносе башни на новое место удалось сохранить 95% ее оригинальных элементов. Все ее элементы прошли уникальную обработку. Технология, разработанная специально для переноса башни, позволит переносить и другие существующие в России аналогичные объекты.

После реставрации и перемещения Шуховская башня сохранила статус объекта культурного наследия.

Андрей Репин