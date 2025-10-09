Нижегородская область потратила 50 млрд рублей на поддержку СВО за два года

Расходы бюджета Нижегородской области на поддержку специальной военной операции на территории Украины (СВО) в 2024 году составили 24 млрд руб., в 2025 году — 26 млрд руб., и это не окончательная цифра, сказал глава Фонда народного единства Петр Банников на встрече замгубернатора Андрея Чечерина с бизнесом 9 октября.

В Фонд народного единства, который принимает пожертвования от нижегородского бизнеса в целях поддержки военнослужащих, за 1,5 года собрали 2 млрд руб., добавил господин Банников.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородские власти настоятельно рекомендуют инвесторам финансово поддерживать фонд. Однако Нижегородское УФАС признало требования об этих сборах неправомерным.

Владимир Зубарев