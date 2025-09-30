В отношении начальницы управления Крымского района возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении начальницы управления имущественными отношениями Крымского района Краснодарского края Елены Самыгиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В отношении Елены Самыгиной возбуждено уголовное дело из-за продажи земельного участка, предназначенного для личного подсобного хозяйства, без проведения торгов и на льготных условиях. Цена продажи составила 5,9 тыс. руб., тогда как рыночная стоимость участка превышает 6,5 млн руб. Площадь участка составляет 2,6 тыс. кв. м. Помимо этого, были проданы еще пять земельных участков, в результате чего из собственности администрации Крымского района незаконно вышли земли общей рыночной стоимостью около 65,4 млн руб.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве как минимум в отношении трех лиц, в числе которых учредитель и гендиректор ООО «Винная долина» Иван Сребняк, который приобрел земельный участок за 6 тыс. руб. Господин Сребняк на основании предоставленных им документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии жилого дома в границах его земельного участка, который якобы принадлежит ему на праве собственности, заключил с администрацией Крымского района договор купли-продажи.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в отношении главы Крымского района Сергея Леся правоохранительные органы проводят проверку.

Алина Зорина