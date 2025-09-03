Трамп: ВС США уничтожили в море 11 членов группировки Tren de Aragua

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США ударили по представителям венесуэльской группировки Tren de Aragua. По его словам, было убито 11 террористов.

Господин Трамп отметил, что группировка находилась в зоне ответственности Южного командования ВС США. Ни один военный США не пострадал в этом ударе, добавил он.

«Удар произошел, когда террористы находились в открытом море, в международных водах, перевозя наркотики в Соединенные Штаты»,— написал Дональд Трамп.

Он также назвал Tren de Aragua «организацией, действующей под контролем Николаса Мадуро» (президента Венесуэлы), ответственной за «массовые убийства, наркотрафик, сексуальную торговлю и акты насилия и террора» на территории Запада.