Венесуэле пригрозили второй фазой

Американский президент Дональд Трамп анонсировал «второй этап» борьбы с наркокартелями, которые перевозят грузы с территории Венесуэлы в США. Что именно имеется в виду — еще только предстоит выяснить. Но и текущие действия американских военных, которые 3 октября потопили в Карибском море очередное судно, все сильнее беспокоят международное сообщество, включая Россию.

Выступая 5 октября перед журналистами, собравшимися на лужайке у Белого дома, Дональд Трамп дал понять: он доволен тем, как развивается борьба с наркоторговцами из Южной Америки. «Мы собираемся остановить наркоторговлю, и мы уже много сделали. На воде (в Карибском море.— “Ъ”) — никого, никаких наркотиков по воде не завозят»,— сказал он. А после этого, не вдаваясь в детали, дал понять, что основные события могут быть еще впереди: «Мы посмотрим, что будет на втором этапе (борьбы с наркокартелями.— “Ъ”)».

Напомним, 3 октября Пентагон отчитался об очередном — как минимум четвертом по счету — «смертоносном ударе по судну» наркоторговцев. «Удар был нанесен в международных водах у побережья Венесуэлы, когда судно направлялось в США со значительным количеством наркотиков»,— заявил глава ведомства Пит Хегсет, отметив: было ликвидировано четыре наркоторговца. Министр пообещал, что удары будут продолжаться до тех пор, пока картели «не прекратят атаки» на народ США.

В администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро не скрывают возмущения действиями США.

Ранее Каракас поставил в известность о происходящем генсека ООН Антониу Гутерриша. И тот, по сообщению венесуэльского МИДа, выразил Боливарианской Республике всяческую поддержку. Впрочем, в Вашингтоне еще в начале сентября дали понять, что это для них мало что значит. «Меня не волнует, что говорит ООН. ООН не знает, о чем говорит»,— отметил месяц назад на фоне первого удара по лодке наркоторговцев госсекретарь США Марко Рубио.

Между тем поддержку Венесуэле продолжают высказывать ее союзники в регионе и за его пределами. Так, в воскресенье, 5 октября, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обсудил действия США по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. «Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона»,— рассказали по итогам беседы в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, министры предостерегли Вашингтон от «попыток расширительно толковать одобренную на днях резолюцию Совета Безопасности ООН по переформатированию многонациональной миссии по содействию безопасности Гаити в силы по борьбе с бандитизмом». У Москвы и Каракаса есть опасения, что администрация Трампа решит воспользоваться этой резолюцией «для смещения фокуса на противодействие венесуэльскому "наркокриминалу", якобы подпитывающему оргпреступность в регионе».

Что именно Дональд Трамп имел в виду под «вторым этапом», еще только предстоит выяснить. Но в Каракасе не исключают худшего — хотя бы из-за того, что в регион, по данным СМИ, были переброшены как минимум три американских эсминца (Gravely, Jason Dunham и Sampson), десантные корабли, атомная подлодка Newport News и ракетный крейсер Lake Erie.

На прошлой неделе издание Semafor со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации сообщило: в команде Трампа не исключают возможности нанесения ударов по территории Венесуэлы «в рамках продолжающейся кампании против наркокартелей».

А консервативное издание Washington Examiner со ссылкой на мнения военных аналитиков написало: американского воинского контингента, который сейчас размещается в Пуэрто-Рико, достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов Венесуэлы, таких как порты и аэродромы. Кроме того, издание обратило внимание на недавние десантные учения США у Виргинских островов.

На этом фоне венесуэльское руководство продолжает принимать превентивные меры.

В частности, с середины сентября на всей территории Венесуэлы периодически проходят учения под лозунгом «Казармы идут к народу»: ополченцев и резервистов знакомят с военным делом на случай вторжения.

Последние на текущий момент масштабные учения, в которых были задействованы и профессиональные военные, и резервисты, состоялись 4 октября. «В каждом районе, в каждом округе, на каждом клочке земли Венесуэлы: наша армия — хорошо сплоченная и обученная для защиты нашего мира, суверенитета и независимости — зорко охраняет Боливарианскую родину»,— написал по итогам учений в своем Telegram-канале Николас Мадуро.

