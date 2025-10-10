На восстановление взорвавшегося в Новороссийске дома выделили 8 млн рублей

Администрация Новороссийска выделила 8,4 млн руб. из городского бюджета на неотложный ремонт дома №12 на Анапском шоссе, пострадавшем от взрыва газа. Соответствующее постановление подписала и.о. главы города Эльвира Кальченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Согласно документу, проведением неотложных аварийно-восстановительных работ займется управление городского хозяйства. Сроки ремонта в документе не указаны.

21 июля в многоквартирном доме на Анапском шоссе, 12, в Новороссийске произошел взрыв бытового газа, повлекший за собой пожар. Огонь охватил сразу несколько квартир, также от ударной волны в жилых помещениях выбило окна. В тот же день местная прокуратура сообщила, что из дома эвакуировали всех жильцов. Позже стало известно, что в результате взрыва погиб один человек, об этом заявил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«К большому сожалению, погиб пожилой мужчина 1929 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Введен локальный режим ЧС. Работают правоохранительные органы. Ведется проверка для установления причин случившегося»,— сообщал мэр Новороссийска.

По данным мэрии, при взрыве пострадала часть несущих конструкций жилого дома, деформировалась кровля, некоторые квартиры полностью выгорели из-за пожара. Людей, оставшихся без жилья, временно разместили в гостинице «Новороссийск». Власти пообещали предоставить им денежную компенсацию.

Спустя две недели после трагедии заместитель главы города Александр Гавриков заявил, что дом на Анапском шоссе, 12, является пригодным для проживания за исключением трех квартир. Тогда же господин Гавриков подчеркнул, что по вопросу компенсации для собственников жилых помещений продолжается сбор необходимых документов.

К концу сентября в четвертом подъезде пострадавшего дома установили новые окна в лестничных пролетах, оборудовали телескопические стойки для укрепления перекрытий, полностью восстановили кровельный слой. В трех квартирах, наиболее пострадавших от взрыва, еще не начался капитальный ремонт.

София Моисеенко