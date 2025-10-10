Главу азербайджанской диаспоры на Урале оставили под стражей до конца декабря

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 30 декабря оставил под стражей главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 3 ст. 30 п.п. ж, з, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Постановление о заключении под стражу обжаловал его адвокат, попросив о более мягкой мере пресечения, но Свердловский областной суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Напомним, Шахина Шыхлински сначала задержали 1 июля в Екатеринбурге около торгового центра «Баку Плаза». В момент задержания он сидел на пассажирском месте, а за рулем автомобиля находился его сын Мутвалы Шыхлински. Во время операции силовиков Шыхлински-младший сбил одного из спецназовцев, у которого позднее зафиксировали тяжкий вред здоровью. Главу диаспоры отпустили после допроса в качестве свидетеля. Потом его объявили в розыск, а затем задержали — меру ему продлили в сентябре. Мутвалы Шыхлински 16 июля арестовали по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти — он пробудет в СИЗО до 14 декабря.

Ирина Пичурина