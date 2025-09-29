Сын экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале останется в СИЗО до декабря

Верх-Исетский районный суд (Екатеринбург) продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сыну экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински, обвиняемому по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Он останется под арестом до 14 декабря.

Постановление Верх-Исетского районного суда обжаловал адвокат обвиняемого, но апелляционная жалоба была отклонена.

Напомним, Мутвалы Шыхлински был арестован 16 июля. По версии следствия, при задержании его отца, главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, Мутвалы Шыхлински сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов. Адвокат обвиняемого утверждал, что он сделал это неумышленно. Шыхлински-младший был объявлен в розыск, а затем задержан.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что суд продлил меру пресечения Шахину Шыхлински, обвиняемому в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п.п. «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ), до 30 декабря.

Полина Бабинцева