В библиотеках Сочи хранится более 1,5 млн книг

В курортном городе Сочи работает 49 библиотек, где хранится более 1,5 млн книг. В 2024 году фонды пополнили на 10 тыс. изданий, до конца 2025-го планируют добавить еще 5 тыс., уделяя особое внимание краеведению и истории, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

В этом году библиотека № 13 в Адлере стала современным культурным центром с зонами для лекций и мастер-классов. Также на курорта открыли обновленную детскую библиотеку имени Николая Островского, которую переделали в арт-пространство «ОСТРОВок». Это стало возможным благодаря национальному проекту «Семья» и поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Теперь библиотека на улице Горького предлагает новые возможности для культурного развития. В ближайшее время в Адлере также откроется библиотека для взрослых. На обновление библиотек было выделено 14,9 млн руб. из разных источников. Эти деньги пошли на ремонт, мебель, мультимедийное оборудование и декор.

В библиотеке появилась студия для создания мультфильмов, а фонд библиотеки увеличился на 4 тыс. книг для детей и подростков. Теперь в библиотеке хранится 79 тыс. книг.

В Краснодарском крае сейчас работают 17 библиотек, соответствующих современным стандартам, и планируется открыть еще три до конца 2025 года в Адлере, Новороссийске и Туапсинском районе.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте открылся обновленный молодежный центр в микрорайоне Донской, который стал частью программы инициативного бюджетирования и предлагает современные условия для учебы, творчества и спорта. В городе уже функционирует 16 таких центров, и власти планируют продолжить расширение сети молодежных клубов для развития навыков и формирования здоровых привычек у подростков.

Мария Удовик