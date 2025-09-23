В Сочи открыли модельную детскую библиотеку за 14,9 млн рублей

В Сочи открыли модернизированную центральную детскую библиотеку имени Островского, которую переоборудовали в арт-пространство «ОСТРОВок» за 14,9 млн руб. в рамках национального проекта «Семья». Обновление учреждения на улице Горького организовали по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи открыли новую модельную библиотеку, что является важным шагом для развития культуры на главном курорте страны. В ближайшее время в Адлере также откроется модельная библиотека для взрослых. Заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Батура отметил, что эти успехи стали возможны благодаря поддержке краевых властей.

На обновление библиотек было выделено 14,9 млн руб. из разных бюджетов. Эти деньги пошли на ремонт, покупку мебели, мультимедийной техники, звукоусилительного и интерактивного оборудования, а также декораций.

В детской библиотеке появилась студия для создания мультфильмов. Фонд библиотеки увеличился на 4 тыс. книг для детей и подростков, а также специализированных и краеведческих изданий. Теперь в библиотеке хранится 79 тыс. книг.

В Краснодарском крае работают 17 библиотек, соответствующих модельному стандарту. Еще три библиотеки планируют открыть до конца 2025 года в Адлере, Новороссийске и Туапсинском районе.

Мария Удовик