В Анапе снесли четыре самостроя по судебным решениям

С начала 2025 года власти Анапы ликвидировали четыре объекта, признанных самостроями по судебным решениям. Работы выполняли подрядчики за счет городского бюджета, сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Демонтировали два одноэтажных деревянных здания блокированной застройки на ул. Таманская, 64 (7 и 13 блок-секций), трехэтажный капитальный объект в селе Витязево на улице Горького, 73, а также недостроенное здание площадью 1,1 тыс. кв. м на проезде Джеметинском, 12а.

По информации мэрии, борьба с незаконным строительством ведется постоянно совместно с Федеральной службой судебных приставов. В Анапском отделе ГУФССП России по Краснодарскому краю находятся на исполнении 115 производств о демонтаже самостроев.

Более 30 исполнительных производств уже завершены — владельцы объектов выполнили судебные решения самостоятельно.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае продолжают оставаться на контроле более 200 многоквартирных домов, признанных самовольными постройками. Помимо Сочи (140 объектов), значительное количество таких домов находится в Геленджике (31), Краснодаре (14), Анапе (11), а также единичные случаи — в Темрюкском и Туапсинском районах, Новороссийске.

Нурий Бзасежев