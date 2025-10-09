В Анапе снесли четыре самовольных постройки по решениям суда

С начала 2025 года администрация Анапы ликвидировала четыре объекта, признанных самостроями судебными актами. Работы проводились подрядными организациями за счет городского бюджета, сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе мэрии.

Под снос попали два одноэтажных деревянных здания блокированной застройки на ул. Таманская, 64 (7 и 13 блок-секций), трехэтажный капитальный объект в селе Витязево на ул. Горького, 73, а также незавершенное здание площадью 1,1 тыс. кв. м на проезде Джеметинском, 12а.

По данным мэрии, работа по пресечению самовольного строительства ведется на постоянной основе совместно с Федеральной службой судебных приставов. На исполнении в Анапском отделе ГУФССП России по Краснодарскому краю находятся 115 производств о сносе самостроя.

Более 30 исполнений уже завершены — владельцы объектов исполнили судебные решения самостоятельно.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что за первое полугодие 2025 года администрация Анапы направила 373 уведомления о соответствии планов строительства или реконструкции частных домов и садовых домиков установленным требованиям. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Анна Гречко