Командира бригады ВСУ посадили на 16 лет за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор командиру отделения бригады ВСУ Ярославу Щурову. Его признали виновным в совершении терактов в Курской области, сообщила Генпрокуратура. Подсудимому назначили 16 лет строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Щуров с сослуживцами въехал в Суджанский район в конце августа 2024 года. Он с другими украинскими военнослужащими удерживал село Заолешенка и хутора Агроном. Комбриг запугивал местных жителей и участвовал в боях с бойцами ВС РФ более чем полгода. В марте его взяли в плен.

Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа. 26 апреля Минобороны сообщило о полном освобождении региона. По данным СКР, предварительный ущерб области превысил 3 млрд руб. Жертвами нападения украинских войск стали 331 мирный житель, 590 человек пропали без вести.

Никита Черненко