Из курского приграничья вывезли тела 201 погибшего местного жителя

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с 1 января с приграничных территорий региона вывезли тела 201 погибшего жителя. Он добавил, что пропавшими без вести числятся 590 человек.

«Непростой, но очень волнующий вопрос — это вывоз из приграничья тел погибших мирных жителей … Из-за сложной оперативной обстановки работа эта затруднена»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как уточнил врио губернатора, в реестре пропавших без вести изначально были указаны 2132 человека. Уже установлено, что 1430 человек живы, 112 — погибли. Александр Хинштейн добавил, что из числа пропавших без вести известно местонахождение примерно 300 жителей. В их числе есть, предположительно, как выжившие, так и погибшие. Точной информации о судьбе еще 290 человек нет.

Бои с Вооруженными силами Украины в Курской области продолжались с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025 года. Глава СКР Александр Бастрыкин говорил, что за время вторжения в регион погиб 331 мирный житель.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».