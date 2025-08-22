В Екатеринбурге приступили к установке новых остановок

В Екатеринбурге приступили к монтажу новых остановочных навесов. Всего до конца года планируется установить еще 150 остановок, сообщили в городской администрации.

Сейчас специалисты устанавливают первые семь навесов на следующих остановках: «Архитектурная академия», «Оперный театр», «Фрунзе», «Медгородок», «Ясная», «Щербакова» и «Большакова». Завершить монтаж этих объектов планируется уже 24 августа, после чего подрядчик перейдет на следующие адреса.

Параллельно завершается монтаж 34 комплексов нового типа, которые шире стандартных остановок на 1,5 метра. Такие конструкции устанавливаются на наиболее загруженных маршрутах. На сегодняшний день завершен монтаж 32 таких комплексов, оставшиеся два планируется сдать до конца месяца.

Напомним, суммарно в 2025 году установят около 300 новых остановочных комплексов.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подверг критике процесс временного размещения старых остановочных комплексов там, где пока не хватает новых.

Полина Бабинцева