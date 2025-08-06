«Роспечать» может уйти из Свердловской области из-за реформы НТО в Екатеринбурге

Сеть киосков «Роспечать» прекратит работу в Свердловской области в случае отказа властей продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) компании в Екатеринбурге или отсутствия предложений по льготной аренде торговых площадей в городе, рассказал «Ъ-Урал» представитель «Роспечати» Максим Пекарский. «Мы единственный оператор, кто сортирует и осуществляет доставку нашей продукции. Если в Екатеринбурге перестанет существовать сеть, мы не сможем поддерживать торговые точки в области, это затратная и низкодоходная история»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Господин Пекарский добавил, что в качестве альтернативы власти предложили девять новых мест для установки торговых объектов по продаже печатной продукции. По его словам, мэрия Екатеринбурга планирует увеличить число соответствующих точек до 40 в 2025 году. «Эти места в отдаленных районах, где никого нет: в гаражных комплексах, на 11-ом км Московского тракта. Кто там будет покупать? Сами новые объекты не соответствуют по площади тем, которые у нас есть сейчас, слишком дорого приводить их к внешнему виду, который разработала администрация, и участвовать в аукционах, где цена от 200 тыс. руб.»,— пояснил представитель «Роспечати».

Максим Пекарский отметил, что компания направляла обращения мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, врио губернатора Денису Паслеру и президенту России Владимиру Путину, однако не увидела «встречных действий». «Надо собрать рабочую группу, чтобы пообщались мы, издатели, представители типографий, городской администрации, уполномоченный по правам человека. Общей встречи не было, с каждым общаются по отдельности»,— добавил он.

По словам Максима Пекарского, схожие трудности «Роспечать» испытывает в Красноярском крае. «В остальных регионах все спокойно, в Воронежской области печатные киоски были полностью поддержаны губернатором и выделено финансирование на постройку соответствующих объектов»,— сказал он.

В Екатеринбурге активно идет реализация реформы НТО, в рамках которой в 2025 году с улиц города планируют убрать более 1,3 тыс. торговых точек: договоры истекут у 1396 арендаторов, однако мэрия собирается выставить на аукцион только 82 места. Новые правила, принятые думой города в 2024 году, предполагают, что места для установки киосков будут предоставляться только через аукцион, а плата за их размещение вырастет ориентировочно в два-три раза за счет коэффициентов с учетом их расположения.

В ходе реализации реформы НТО против исчезновения газетных киосков в Екатеринбурге выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В обращении к Алексею Орлову она подчеркнула, что регион может оказаться в конце рейтинга российских субъектов по обеспеченности киосками с прессой. Спустя три дня после письма омбудсмена в мэрии создали рабочую группу по вопросу сноса газетных киосков и продажи печатной продукции, в которую включили представителей горадминистрации, СМИ и «Роспечати». Впрочем, Максим Пекарский в разговоре с «Ъ-Урал» подчеркнул, что представители компании не получали приглашения для участия в ее работе.

Василий Алексеев