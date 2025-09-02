Власти Екатеринбурга включили в список НТО с печатной продукцией восемь площадок

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил изменения в схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в городе, касающиеся 13 локаций, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В список добавили восемь новых площадок для киосков с печатной продукцией. По данным мэрии, новые места соответствуют законам, правилам благоустройства, пожарным нормам и требованиям дорожной безопасности. Одна из существующих локаций изменила специализацию — на ней также можно будет поставить газетный киоск.

Два других места из схемы исключили, а для еще двух пространств скорректировали площадь и статус.

Ранее из схемы исключили 56 мест размещения газетных НТО — киоски уберут в 2025-2026 годах, и включили пять новых локаций. При этом сеть киосков «Роспечать» прекратит работу в Свердловской области в случае отказа властей продлевать договоры на размещение НТО компании в Екатеринбурге или отсутствия предложений по льготной аренде торговых площадей в городе. По данным источника «Ъ-Урал», в администрации Екатеринбурга ведутся переговоры о замене «Роспечати» на нижегородскую компанию «Пресс-стрит».

Ирина Пичурина