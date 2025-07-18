Мэрия Екатеринбурга создаст рабочую группу по газетным киоскам

В администрации Екатеринбурга создадут рабочую группу по вопросу сноса газетных киосков и продажи печатной продукции. Решение об этом приняли на встрече представителей местных СМИ с директором департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максимом Чаплыгиным. В рабочую группу войдут представители администрации города, СМИ и «Роспечати».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Максим Чаплыгин на встрече рассказал, что работу с владельцем газетных киосков вели с весны: он был уведомлен об окончании договоров, однако новые места не подыскал. На начало 2025 года, по его словам, работало 80 киосков печатной продукции из 135, что не соответствует нормам закона.

Глава департамента отметил, что для киосков с печатной продукцией (то есть таких, где ее доля не меньше 60%) действует коэффициент на тарифы 0,001%, то есть оплата аренды точки в год выходит около 5-6 тыс. руб. Тем не менее, сейчас точки продажи печатной продукции по аукционам получили два места распространения, владелец «Роспечати» заявлялся на один, но договор заключать не стал.

Директор газеты «Московский Комсомолец — Урал» Ольга Михайлова заявила, что из-за проблем с киосками продажи газет снизились на 25%. Она добавила, что еще один канал распространения печати — «Почта России» — сокращает время работы своих отделений до одного-трех дней в неделю, что также влияет на распространение прессы. Она предложила искать выходы из ситуации: например, продавать газеты в точках формата «кофе с собой». Директор департамента информационной политики администрации Екатерина Мезинцева рассказала, что некоторые печатные СМИ предлагали договориться с алкомаркетами о распространении их продукции там.

Распространением газет в киосках «Роспечати» в Екатеринбурге занимается ООО «Предприятие Розпечать», его возглавляет Сергей Ченцов, следует из данных системы «Спарк». Владеют «Розпечатью» шесть учредителей, наибольшая доля уставного капитала (20,6%) находится в руках Сергея Таушканова, до 2017 года владевшего «Вечерним Екатеринбургом» и выступавшего совладельцем ряда других СМИ. По утверждению представителей прессы, сейчас Сергей Ченцов просит отложить ликвидацию киосков на два года, чтобы затем ликвидировать или продать свой бизнес. В администрации добавили, что предлагали ему пойти на компромисс, в том числе просчитать совместно с Институтом экономики УрО РАН экономическое обоснование для возможных послаблений, однако он на это не пошел.

Напомним, за сохранение киосков печатной прессы выступила омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В обращении к главе города Алексею Орлову она отметила, что в 2024 году Екатеринбург занял первое место по России по числу снесенных киосков с прессой. «Это стало причиной того, что в рейтинге обеспеченности киосками прессы Средний Урал спустился с 18 на 66 место. С учетом реформы уличной торговли в Екатеринбурге, наш регион по итогам 2025 года может оказаться в конце этого списка»,— написала госпожа Мерзлякова.

Анна Капустина