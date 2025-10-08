Ракетно-бомбовый сезон

В Белгородской области готовятся к холодам и оборудуют пункты временного обогрева: чтобы оценить ситуацию на месте и запланировать необходимые меры, в регион приехал министр энергетики России Сергей Цивилев. Сегодня же он выяснял положение на курских автозаправках. Тем временем ВСУ совершили очередной разрушительный ракетный обстрел: в белгородском поселке Маслова Пристань погибли три человека.

В школах Белгородской области на случай резкого похолодания и отключения электроэнергии планируют разместить пункты временного обогрева, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, сейчас проблем с отоплением нет, но они могут возникнуть.

«Может ситуация резко ухудшиться? Когда всем — и губернатору, и учителю, и министру — придется и в пункты временного обогрева прийти, и снег убирать? Конечно, может быть, и мы к этому готовы, никто работы не боится. Но на сегодняшний день таких задач нет»,— успокоил губернатор.

При этом он упомянул случай в одной из белгородских школ, где учителям предложили заняться работой в пунктах обогрева.

«Директор в шоке, но люди исполнительные, стали привлекать мужчин — слава богу, что они были»,— рассказал Вячеслав Гладков. По его словам, такого поручения мэрия не давала — инициативу проявили отдельные работники гражданской обороны.

«Дорогие учителя, вы не беспокойтесь. Мы понимаем, что и врач, и учитель должны заниматься главным: врачи — лечить, учителя — учить наших детей. И еще на ваши плечи легла организация безопасности во время образовательного процесса. Я думаю, что этого и так очень много, поэтому все остальные вопросы мы будем брать на себя»,— пообещал он.

После того как 5 октября почти 40 тыс. жителей Белгородской области из-за ракетной атаки ВСУ остались без электроснабжения, областное правительство перешло в аварийный режим работы, сосредоточившись на ликвидации последствий ударов по энергоинфраструктуре. При этом Вячеслав Гладков рекомендовал жителям частного сектора закупить генераторы на случай новых массовых отключений.

Чтобы обсудить необходимые меры, в областное правительство прибыл министр энергетики России Сергей Цивилев — вместе с Вячеславом Гладковым он определил план действий на случай, если обстрелы инфраструктуры станут рутинной тактикой ВСУ.

После этого министр отправился в Курск: главной темой разговора с губернатором Александром Хинштейном стал дефицит топлива. По словам главы региона, в области сформирован двухнедельный запас. Кроме того, туда везут дополнительные объемы горючего. Сергей Цивилев одобрил просьбу увеличить поставки.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор, по пути в областной центр представитель федерального правительства останавливался на автозаправках и оценивал положение лично. Господин Хинштейн отмечает «стабильную работу» федеральных сетей и обвиняет мелкие АЗС, на которых, по его словам, рост цены достигает 10 руб. за литр. Как отмечает глава региона, к решению проблемы уже подключилась Федеральная антимонопольная служба.

Между тем регион подвергся новым ракетным атакам. Ночью противник нанес удар по селу Мощеное Грайворонского округа Белгородской области. Боеприпас попал в частный дом: двух взрослых и четырехлетнюю девочку доставили в районную больницу.

Утром украинские ракеты прилетели в поселок Маслова Пристань Шебекинского округа, убив трех мирных жителей. Обрушилось здание физкультурно-оздоровительного комплекса — под развалинами оказались люди.

Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, ранено 11 человек, семеро из них госпитализированы, в том числе двое находятся в тяжелом состоянии. Повреждены две многоэтажки — жильцов одной из них планировалось направить в пункты временного размещения.

«Жители говорят, что помог сигнал ракетной опасности — они успели уйти от окон и укрыться в безопасном месте»,— рассказал Вячеслав Гладков.

В следственном комитете сообщили, что по факту обстрела возбуждено уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы).

Неспокойно и в остальной части Черноземья. Над Воронежской областью, где накануне дрон врезался в градирню атомной станции, было сбито 11 беспилотников. По одному БПЛА ликвидировано в Липецкой и Тамбовской областях.

В Липецке, как сообщил около полуночи мэр Роман Ченцов, обломки аппарата упали на улицу Буденного — из ближайших домов пришлось эвакуировать 50 человек. Одно из зданий получило повреждения. После того как во второй половине дня саперы обезвредили куски БПЛА, горожане смогли вернуться домой.

