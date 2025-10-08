Двое взрослых и ребенок ранены из-за ракетного удара ВСУ в Белгородской области

Село Мощеное в Грайворонском округе Белгородской области подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную райбольницу. Мирная жительница получила минно-взрывную травму и ушибы рук и грудной клетки, еще один белгородец — осколочные ранения лица. Четырехлетней девочке диагностировали баротравму.

После оказания помощи ребенка планируют перевести в детскую областную больницу, а взрослых — в городскую больницу №2 Белгорода. Дом частично обрушился.

Информация о других последствиях уточняется.

Алина Морозова