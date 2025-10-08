Семь белгородцев остаются в больницах после ракетного обстрела ФОКа

Семь жителей Белгородской области госпитализированы после ракетного обстрела спорткомплекса в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

По данным ведомства, число пострадавших выросло до 11 человек. Четверо из них получают лечение амбулаторно, еще семь госпитализированы. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. Они прооперированы и получают необходимую медицинскую помощь. При необходимости для уточнения тактики лечения будут проведены консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Состояние остальных пятерых госпитализированных медики характеризуют как средней степени тяжести.

Поселок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате удара погибли три человека. Первоначально сообщалось об одном раненом, однако позднее число раненых стремительно росло.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Пристань спорта» частично разрушено. В двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены пять автомобилей. Жильцов одного из домов планируют временно переселить в пункты размещения. Накануне от ракетного обстрела в Грайворонском округе были ранены двое взрослых и ребенок.

Анна Швечикова