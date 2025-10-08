Гладков допустил «резкое ухудшение» ситуации с отоплением школ

На территориях школ Белгородской области в случае резкого похолодания и отключения электроэнергии планируют разместить пункты временного обогрева, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Может быть ситуация резкого ухудшения? Когда всем — и губернатору, и каждому учителю, и каждому министру, и другим ответственным лицам, независимо от места их работы,— придется и в пункты временного обогрева прийти, и снег убирать, и какие-то другие, очень важные, нужные и необходимые действия делать? Конечно, может быть, и мы к этому готовы, никто работы не боится. Но на сегодняшний день таких задач нет»,— сказал глава региона.

5 октября почти 40 тыс. жителей Белгородской области остались без электроснабжения после обстрела ВСУ. На следующий день областное правительство перевели на аварийный режим работы. На фоне этого Вячеслав Гладков рекомендовал жителям частного сектора закупить генераторы на случай новых массовых отключений.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Свет клином».

Егор Одегов