Три человека погибли и один ранен из-за ракетного обстрела белгородского поселка
Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ. В результате три человека погибли и один пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Последствия ракетного обстрела
Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
Глава региона добавил, что было частично разрушено здание социального объекта. Сотрудники МЧС и бойцы теробороны разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.
Ночью стало известно о ракетном обстреле села Мощеное в Грайворонском округе Белгородской области. Были ранены двое взрослых и ребенок.