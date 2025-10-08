Три человека погибли и один ранен из-за ракетного обстрела белгородского поселка

Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ. В результате три человека погибли и один пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ракетного обстрела

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Последствия ракетного обстрела

Глава региона добавил, что было частично разрушено здание социального объекта. Сотрудники МЧС и бойцы теробороны разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

Ночью стало известно о ракетном обстреле села Мощеное в Грайворонском округе Белгородской области. Были ранены двое взрослых и ребенок.

Алина Морозова