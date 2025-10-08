Кубань вошла в тройку лидеров по бронированию санаториев на зиму 2025 года

Краснодарский край занял третье место в России по числу бронирований санаториев на зимний сезон 2025/2026 годов. Как сообщили туроператор «Алеан» и Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), на здравницы региона пришлось 7% от общего объема бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Лидером стали санатории Кавказских Минеральных Вод — 71% всех заявок, второе место заняли здравницы Урала и Сибири с 12%. Кубань замыкает тройку направлений оздоровительного туризма.

На новогодние каникулы приходится около 38% всех зимних бронирований. Здесь картина распределилась иначе: Кавминводы получили 80% заказов, Краснодарский край — 10%, Урал и Сибирь — 4%.

Медицинский директор АОТ Михаил Данилов отметил, что глубина бронирования в российских санаториях за последние годы изменилась: многие объекты открывают продажи за полгода и более до заезда.

По словам директора филиала «Алеан» в Сочи Марии Благодировой, увеличение числа ранних бронирований связано с ростом цен (от 10 до 30% к прошлому году), рекламными кампаниями раннего бронирования и более высоким интересом к оздоровительному отдыху со стороны семей и старших возрастных групп.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что курорты Краснодарского края и санатории Кавминвод входят в число наиболее популярных направлений для отдыха в новогодние праздники. По данным «Алеан», доля края в структуре бронирований на праздники составляет 15%, а глубина бронирований в целом по России увеличилась до полугода.

Анна Гречко