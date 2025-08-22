Кубань и Кавминводы вошли в рейтинг востребованных новогодних туров

Курорты Краснодарского края и санатории Кавказских Минеральных Вод вошли в число самых популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы. Об этом сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

По информации туроператора «Мультитур», лидером продаж сейчас стал Сочи. Наибольшим спросом пользуется отель «Бархатные сезоны», который еще в июле выставил цены от 10 тыс. руб. за три ночи на двоих без питания и от 25 тыс. руб. за четыре ночи.

«Бронирования пошли сразу же. В основном это туристы из соседних городов, берут туры на 3-5 ночей. Есть запросы и на другие отели в Сочи, востребована Анапа, прежде всего, спа-отели, в частности, Miracleon»,— рассказала директор по продажам компании Евгения Кизей.

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах уточнила, что активнее всего на зимние каникулы бронируются санатории Кавминвод — на них приходится 38% всех бронирований. Доля Краснодарского края в новогодних продажах «Алеана» составляет чуть более 15%. Наиболее востребованы отели Сочи, Анапы и Геленджика.

По информации РСТ, глубина бронирования зимних туров со стороны российских туристов увеличилась в 2025 году на 10,7% и составила около полугода.

Анна Гречко