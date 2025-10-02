Детям до 14 лет потребуются загранпаспорта для въезда в Белоруссию и Казахстан

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет нужно будет иметь загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Нововведение подтвердил Telegram-канал миграционной службы МВД России. Документ потребуется при пересечении границы независимо от того, сопровождает ребенка родитель или другое доверенное лицо.

При этом граждане России старше 14 лет, а также совершеннолетние россияне смогут продолжать въезжать в перечисленные страны по внутреннему российскому паспорту. Дети, которые выехали из России до указанной даты по свидетельству о рождении, смогут вернуться в страну по тому же документу.

Ведомство рекомендует заранее оформить загранпаспорт для несовершеннолетних, чтобы избежать проблем при пересечении границы. Оформить документ можно через портал «Госуслуги», в МФЦ, территориальных подразделениях МВД или в консульских учреждениях за рубежом.

Представитель МИД России Мария Захарова говорила о введении этого правила еще в середине сентября. По ее словам, въехать в Россию по свидетельству о рождении смогут только те дети, которые выехали по данному документу до 20 января 2026-го.