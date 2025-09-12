По всей стране застолье

Владельцы торговых центров, пытаясь восстановить сократившийся поток посетителей, стали активно привлекать в свои объекты операторов фудхоллов. Так, в 2025 году в России появится 34 новых объекта такого формата, что станет пиковым значением за все время существования сегмента. Однако рынок уже близок к насыщению, а проекты, не выдерживающие конкуренции, вынуждены закрывать свои заведения.

К концу 2025 года в целом по России может открыться 34 фудхолла, что на 21% больше год к году, прогнозируют в NF Group. Похожую динамику наблюдают в Nikoliers. Запуск такого объема новых может стать рекордным за все время. Так, в январе—августе этого года в стране открылось 11 новых проектов, 7 из которых расположены в Москве и Подмосковье, остальные — в Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске и Чебоксарах, следует из исследования NF Group.

Основным драйвером развития рынка фудхоллов в этом году стала востребованность таких проектов со стороны владельцев торговых центров, отмечает руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Ксения Александриди. Около 72% новых проектов разместилось именно в торговых центрах, подсчитала директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В условиях, когда рынок торговой недвижимости находится в кризисе из-за переориентации потребителей в сторону онлайн-торговли, открытие в торгцентрах фудхоллов — один из основных инструментов для привлечения трафика, поясняет основатель Zemskiy Group Владислав Земский.

Это помогает торговым комплексам удержать уже существующих арендаторов, чей оборот увеличивается вместе с притоком посетителей, считает директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

Некоторые владельцы торговых объектов готовы брать на себя инвестиции, например, в качественные инженерные коммуникации в фудхоллах, отмечает основатель StrEAT Максим Попов. Это, добавляет эксперт, позволяет операторам фудхоллов сохранить около 35–45% от общего объема вложений в открытие нового проекта.

В то же время другие площадки, например торговые коридоры, не могут предоставить достаточный объем площадей для размещения таких заведений, считает старший директор консалтинговой компании CMWP Андрей Шувалов. Кроме того, такие локации не обладают достаточным трафиком, добавляет директор по управлению взаимоотношениями с арендаторами ADG Group (управляет районными центрами «Место встречи») Евгения Кузьминых.

Еще одним фактором роста рынка фудхоллов является небольшой объем инвестиций, необходимый для запуска такого проекта, отмечает Максим Попов.

Например, открытие ресторана потребует около 25–50 млн руб., в то время как секция фудхолла — 3–5 млн руб., говорит старший директор CMWP Андрей Шувалов. Окупаемость такого заведения находится в рамках трех лет, добавляет господин Попов.

Между тем увеличение числа фудхоллов провоцирует рост конкуренции в сегменте, особенно в локациях с высоким трафиком, отмечает Ксения Александриди. Кроме того, такие заведения, по словам Андрея Шувалова, становятся однообразными, из-за чего некоторые проекты, не работающие над реконцепцией, теряют свою популярность. На этом фоне за последние три года количество закрытий участилось: в 2023 году в целом по России прекратили работу семь проектов, в 2024-м закрылось десять фудхоллов, за восемь месяцев 2025 года — еще семь, подсчитала Евгения Хакбердиева.

На горизонте ближайших лет темпы открытия новых фудхоллов в целом по стране начнут стабилизироваться: пик насыщения уже близко, считает госпожа Александриди. Особенно насытился этим форматом рынок Москвы и Санкт-Петербурга, добавляет Евгения Кузьминых. На начало сентября 2025 года в России действует 140 фудхоллов общей площадью 400 тыс. кв. м, подсчитала Евгения Хакбердиева. По ее словам, около 55% сосредоточено в Москве и Подмосковье, 15% — в Санкт-Петербурге.

