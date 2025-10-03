Сбер: каждый третий российский турист старше 55 лет выбирает курорты юга России

Аналитики Сбера изучили потребительские предпочтения отдыха россиян старшего возраста на основе 18,5 млн их поездок внутри страны за первое полугодие.

Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky



Чаще всего туристы серебряного возраста выбирают поездки от 10 дней и более с друзьями и семьей в южные регионы с развитой транспортной инфраструктурой, широкой сетью разнопрофильных оздоровительных учреждений, историческим и культурным наследием.

Аналитики Сбера провели исследование потребительских и туристских предпочтений россиян серебряного возраста на основе обезличенных данных об их расходах. Почти каждый четвертый путешествующий по стране турист (23%) — старше 55 лет. За первые полгода люди этого возраста совершили 18,5 млн поездок — на 13% больше, чем за тот же период 2024 года.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка

Фото: Евгений Чистяков

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Туристы от 55 лет стали чаще выбирать южные регионы России для отдыха. В тройку регионов-лидеров у них входят Ленинградская и Московская области (по 31%), а также Ставропольский край (28%). По нашим оценкам, еще около 5% пришлось на другие южные регионы: курорты Кубани, Крым и Северный Кавказ. Уже более трети россиян старшего возраста хотя бы раз в год приезжают на юг для оздоровления. На их выбор влияют пять факторов: доступность инфраструктуры, качество сервиса индустрии гостеприимства, развитие безналичных платежей, богатое культурное наследие, разнообразие природных достопримечательностей. После 55 лет путешественники все чаще выбирают для поездок на юг осень и весну. Также они на четверть чаще молодежи покупают туристические путевки для себя и родственников. Это помогает нивелировать сезонные колебания в загрузке отелей и санаториев, формирует стабильный спрос на оздоровительный, гастрокультурный и промышленный туризм, дает рост оборота всему занятому в смежных областях южной экономики малому и среднему бизнесу».

Для россиян 50–75 лет путешествия — одна из важнейших «зон комфорта» наряду с поездками на дачу и за город, хобби, активностями на природе и в социуме. Это помогает снизить стресс и зарядиться энергией. Путешественники старше 55 лет чаще всего (41%) выезжают в другие регионы раз в год, более трети (37%) отдыхают два или три раза в год. Еще 19% оформляют отпуск четыре и более раз в год, а 3% туристов серебряного возраста в отпуске выбирают остаться дома. По данным опросов Сбера, отдых внутри страны до конца года планируют 84% россиян от 55 лет.

Траты туристов этого возраста отличаются от расходов более молодых групп. Они чаще покупают в продовольственных (32,6% трат) и непродовольственных (29,4%) магазинах и аптеках (3,7%), но вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом только за первые 6 месяцев 2025 их средние дневные траты выросли на 10,3%, т.к. все больше внимания они уделяют здоровому образу жизни, посещению оздоровительных процедур и образовательных курсов, а также правильному питанию.