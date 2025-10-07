Адвокат обжаловал арест топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяны Черных

Защита председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных обжаловала ее меру пресечения в виде ареста до 15 ноября, следует из картотеки дела. Информацию «Ъ-Урал» подтвердила и адвокат Татьяны Черных Людмила Дирксен.

Напомним, 24 сентября Верх-Исетский райсуд отправил Татьяну Черных в СИЗО до 15 ноября. Топ-менеджер обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК), дочернего предприятия «Облкоммунэнерго», Антон Боликов похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Вину она отрицает.

Кроме нее арестованы до 15 ноября совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, который также недавно обжаловал арест, и экс-руководитель ОТСК Антон Боликов. Доказательством их причастности к инкриминируемым преступлениям стали показания экс-министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которому недавно утвердили обвинительное заключение.

Сама Татьяна Черных в ходе процесса по избранию ей меры пресечения прокомментировала показания Николая Смирнова. «То, что некий Николай Борисович Смирнов, чтобы не сидеть в тюрьме, написал вам какие-то показания, это же слова. В данном случае не показаниями, а документами подтверждается хищение»,— сказала она.

Все аресты происходят на фоне рассмотрения судебного иска Генпрокуратуры в Ленинском райсуде Екатеринбурга, в котором надзор указывает о своем намерении изъять в доход государства активы, принадлежащие уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. В исковом заявлении фигурирует свыше 150 ответчиков и третьих лиц.

Среди активов, которые намерена национализировать Генпрокуратура РФ, в частности, «Облкоммунэнерго». В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Артем Биков и Алексей Бобров, в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», принадлежавшее Свердловской области.

Артем Путилов