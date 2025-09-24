Топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных отправили в СИЗО до 15 ноября

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал председателя совета директоров «Корпорации СТС» (входит в активы бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва) Татьяну Черных, сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Она пробудет в СИЗО до 15 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Татьяну Черных обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Свою вину она не признает.

О задержании Татьяны Черных стало известно 23 сентября. Она фигурирует в иске Генпрокуратуры РФ о требовании изъять активы, в том числе компанию «Облкоммунэнерго». Также задержаны были бывший руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антон Боликов, и. о. генерального директора ОТСК Артем Носков и бизнесмен Алексей Бобров.

Ранее суд продлил срок задержания для Антона Боликова и Артема Носкова на 72 часа для сбора материалов. Пока, по утверждению следствия, доказательством их причастности стали показания экс-министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, который находится под следствием.

Артем Путилов, Анна Капустина