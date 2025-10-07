Жителей Туапсе призвали не посещать прибрежные зоны из-за угрозы атаки БПЛА

Власти Туапсе призвали местных жителей не посещать в течение дня прибрежные зоны из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Сегодня, 7 октября, в течение дня в муниципалитете сохранится беспилотная опасность. Она была объявлена в 08:00 мск.

Жителей Туапсе просят держаться подальше от окон и дверей и оставаться в помещении. Рыбаков также просят покинуть набережные, а родителей — оставить детей дома.

«Все руководители предприятий и образовательных учреждений знают, как действовать в этой ситуации»,— отметил Сергей Бойко.

UPD: беспилотная опасность отменена в 11:26 мск. Но режим «Внимание» сохраняется.

Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Новороссийске. Власти города призывали жителей и гостей соблюдать меры безопасности при включении сирен — сигнала «Внимание всем». Опасность отменили в 08:17 мск.

Алина Зорина