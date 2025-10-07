В Новороссийске объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Власти города призвали жителей и гостей соблюдать меры безопасности при включении сирен — сигнала «Внимание всем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Гражданам советуют оставаться дома и искать укрытие в помещениях без окон.Тем, кто находится на улице, рекомендуется спуститься в подвалы, подземные переходы или парковки. Власти подчеркнули, что использовать автомобиль для укрытия недопустимо, как и прятаться под стенами жилых домов.

Жителей просят сохранять спокойствие и ждать официального уведомления об отмене сигнала.

Лия Пацан