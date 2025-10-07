В Белгородской области без света остаются более тысячи человек

В Белгородской области вторую ночь продолжаются восстановительные работы после атак ВСУ. В регионе остаются без света 1 тыс. человек в четырех населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал в Telegram, что погибшие вчера двое мужчин занимались восстановлением поврежденного электроснабжения. Также за прошедший день получили ранения два мирных жителя. Господин Гладков заверил, что все чиновники «находятся на рабочих местах и пытаются сделать все, чтобы нормализовать ситуацию».

Вечером 5 октября в Белгородской области без электроснабжения остались почти 40 тыс. жителей в семи муниципалитетах. К утру 6 октября электричества не было у 5 тыс. человек. В тот же день белгородское правительство перевели на аварийный режим работы. Власти призвали жителей частного сектора запасаться генераторами.