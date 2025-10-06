В Белгородской области более 5 тысяч человек остаются без электричества

После вчерашнего обстрела ВСУ в Белгородской области без электричества остаются 24 населенных пункта, где проживают 5400 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Частичное отключение электроэнергии наблюдается в Белгороде, Белгородском районе, Валуйском и Волоконовском районах, Грайворонском и Шебекинском округах.

Господин Гладков рассчитывает, что восстановительные работы будут завершены в самое ближайшее время. «Работа детских садов и школ, как я вчера и говорил,—... мы сообщим о работе данных учреждений»,— написал губернатор в Telegram.

Вечером 5 октября в Белгородской области без электроснабжения были почти 40 тыс. жителей в семи муниципалитетах. В течение сегодняшней ночи, по данным Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили над территорией региона 30 беспилотников.