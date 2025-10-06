Число погибших при ракетном обстреле Белгорода возросло до двух

Житель Белгорода умер в больнице от ран, полученных при ракетной атаке ВСУ на город, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще один раненый погиб на месте.

Пострадавшего доставили в отделение реанимации областной клинической больницы. «Он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось»,— написал глава региона в Telegram-канале. При ракетном обстреле мужчина получил осколочное ранение легкого.

В 15:00 мск Вячеслав Гладков сообщил о первой жертве атаки. Мужчина умер до прибытия скорой помощи.

Режим ракетной опасности действовал в Белгородской области с 13:17 до 13:31 мск. При ударе по объекту инфраструктуры в Белгороде на нескольких улицах возникли перебои с электричеством. В 14:13 мск господин Гладков сообщил об опасности атаки БПЛА по всей территории региона. По состоянию на 17:32 мск о том, что угроза снята, не сообщалось.

Минувшей ночью над Белгородской областью были сбиты 30 беспилотников ВСУ.