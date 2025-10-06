Белгородское правительство переводят на аварийный режим работы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на утреннем совещании заявил, что правительство региона переходит на аварийный режим работы после вчерашнего обстрела объекта инфраструктуры со стороны Украины.

«Сегодня мы меняем график, оставляем только то, что касается образования. Остальное все переключаем на аварийный режим работы правительства в текущей обстановке»,— сказал господин Гладков. Он поручил чиновникам контролировать питание детей в детсадах и школах. По словам помощника замгубернатора Сергея Довгалюка, на восстановление подачи электричества могут уйти сутки, а под основным риском отключения света находится Белгород, Белгородский, Краснояружский и Ракитянский районы, а также Грайворонский и Яковлевский округа. Веерные отключения возможны на территории всей области.

«Все понимают — сложная ситуация. Мы понимаем, что энергетики у нас крайне профессиональные и сделают все быстрее, чем за сутки. Но ситуации могут быть разные»,— резюмировал губернатор. Он допустил, что положение могут усугубить повторные обстрелы.

5 октября вооруженные силы Украины обстреляли объект энергетики в Белгородской области. Без электричества остались 40 тыс. человек. К сегодняшнему утру подачу света в большинство домов удалось восстановить, но без электроэнергии все еще оставались 5 тыс. человек.

Сергей Толмачев, Воронеж