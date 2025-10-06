Главные новости за 6 октября. Кавказ

Северо-Кавказское управление Роспироднадзора обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием взыскать с ООО «Арго» 1,2 млрд руб. за ущерб, нанесенный почвам.

В Чародинском районе Дагестана сегодня около 13:30, 6 октября, произошел оползень на дороге «Цуриб — Арчиб». Из-за большого объема оползневых масс рассматривается вопрос переброски тяжелой техники для расчистки. Движение автотранспорта временно закрыто.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров выступил в Совете Федерации с инициативой ввести мораторий на штрафы, которые контрольно-надзорные органы выписывают бюджетным учреждениям региона. Владимир Владимиров объяснил необходимость такого шага тем, что сегодня сумма претензий надзорщиков достигла 24 млрд руб., при этом некоторые муниципалитеты имеют задолженность, превышающую их годовые бюджеты.

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя поселка Заря Левокумского округа, обвиняемого по статье 245 УК РФ — жестокое обращение с животными. Помещение, где он держал собак, оказалось закрытым, без доступа к еде и воде.

Следователи СК России в Пятигорске организовали проверку информации СМИ по факту экстремистских публикаций в сети интернет 17-летней местной жительницы. В ее действиях следователи рассмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».