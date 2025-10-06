В Пятигорске СК проверит информацию об экстремистских фото несовершеннолетней

Следователи СК России в Пятигорске организовали проверку информации СМИ по факту экстремистских публикаций в сети интернет 17-летней местной жительницы. В ее действиях следователи рассмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время мониторинга размещенных в СМИ сведений обнаружена публикация о том, что 17-летняя жительница Пятигорска размещает на своей странице в социальных сетях фотографии с символикой запрещенного в России экстремистской организации. Кроме этого, допускает высказывания, унижающие человеческое достоинство по национальному признаку.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн